Индекс Мосбиржи рискует не удержаться выше 2700 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в пятницу рискует не удержаться выше критически важной отметки в 2700 пунктов под натиском негативного внешнего фона, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Наиболее вероятным сценарием на пятницу считаем движение в направлении середины диапазона 2600-2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Позитивных факторов, которые могли бы переломить снижение рынка, на данный момент нет. Среднесрочная картина по индексу остается негативной", - пишет главный аналитик банка Роман Антонов.