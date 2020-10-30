Индекс Мосбиржи может продолжить нисходящее движение в район 2670-2680 пунктов - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи утром пятницы отыграет заметное ухудшение состояния внешнего фона и может продолжить нисходящее движение в район 2670-2680 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,9%, в диапазоне 2685-2700 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2680, 2670 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2710, 2720 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить нисходящее движение в район 2670-2680 пунктов", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине торгов в пятницу будут ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций в США. Среди большого количества второстепенных иностранных макроэкономических показателей стоит обратить внимание, по мнению Манжоса, лишь на финальное октябрьское значение индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17:00 мск).