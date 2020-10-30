Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макропубликации и корпоративные отчетности:

- "Мосбиржа", "Энел Россия" и Petropavlovsk опубликуют финансовую отчётность по международным, а "Мосэнерго" - по российским стандартам;

- В США ожидаются данные по доходам физлиц и индексы потребительских настроений от Мичиганского университета, а также сводка Baker Hughes по действующим буровым установкам;

- В Европе выйдут данные по ВВП отдельных стран и Евросоюза в целом.