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30 октября 2020 года 11:21
BCS GM снизил оценку "обычки" Сургутнефтегаза на 10%, оставив рейтинг "покупать", в фаворитах "префы"
BCS Global Markets (BCS GM) понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) на 10% - до $0,52 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Рональда Смита и Василия Мордовцева. Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Прогнозная стоимость привилегированных акций данной нефтекомпании не изменилась и составляет $0,71 за штуку, рекомендация "покупать" тоже осталась прежней. Более того, "префы" "Сургутнефтегаза", по мнению аналитиков BCS GM, являются наиболее привлекательными. "Хотя наша рекомендация и для обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" - "покупать", мы отдаем предпочтение "префам" благодаря защищенным правам акционеров и приоритету в распределении прибылей через щедрые дивиденды. В отсутствие позитивных корпоративных событий привилегированные акции "Сургутнефтегаза" должны торговаться с премией в 45% к оценке обыкновенных акций этой компании", - пишут эксперты. Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в долларах США): Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 0,52 (текущая цена - 0,4), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз прив. - 0,71 (текущая цена - 0,5), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: Сургутнефтегаз
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