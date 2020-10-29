Котировки Brent могут вернуться в ценовой диапазон $39-43/барр. - "ВТБ Мои Инвестиции"

Корректировка условий соглашения ОПЕК+ может стать драйвером возвращения Brent в ценовой диапазон последних месяцев — $39-43/барр. в условиях устойчивого восстановления спроса в Азии, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". Нефтетрейдеры сообщают о растущем спросе Китая и Индии на рынке физической нефти.

"Котировки Brent снизились до $37,5 — минимумов с июня. Это во многом объясняется сворачиванием аппетитов к риску на рынках из-за введения карантинов в Европе (негативно для спроса на нефть), а также планами Ливии нарастить добычу до 1 млн б/д в течение 4 недель", - отмечают аналитики инвестбанка.

Тем временем Генеральный секретарь ОПЕК подтвердил, что ОПЕК+ будет придерживаться курса на достижение баланса спроса и предложения нефтяного рынка. Участники рынка ждут, что на встрече 30 ноября ОПЕК+ отложит на 3 месяца запланированное с января увеличение добычи на 2 млн б/д. "Корректировка условий соглашения ОПЕК+ может стать драйвером возвращения ценовой диапазон последних месяцев — $39-43 в условиях устойчивого восстановления спроса в Азии", - полагают эксперты.

Еженедельные данные по запасам в США вышли смешанные: хотя запасы нефти выросли на 4,3 млн барр., суммарные запасы бензина и дистиллятов упали на 5,4 млн барр., что указывает на восстановление спроса на моторное топливо.