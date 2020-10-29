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29 октября 2020 года 18:07
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов удержится в диапазоне 2700-2750 пунктов - Промсвязьбанк
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов удержится в диапазоне 2700-2750 пунктов и в четверг утром постарается развить отскок и протестировать верхнюю границу диапазона, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. "Локально ключевую поддержку рынку, по нашему мнению, окажет стабилизация внешнего фона и ослабление давления на нефтяных котировок, с возвратом Brent в зону 38-40 долл./барр. (это наш базовый сценарий на четверг- первую половину пятницы). Вместе с тем, мы пока склонны квалифицировать вероятный рост российского фондового рынка в конце недели как отскок - среднесрочная картина по индексу остается негативной, а риск наступления новых волн ухудшения конъюнктуры глобальных рынков, по нашему мнению, достаточно высок", - отмечает эксперт банка. Индекс Мосбиржи в четверг перешел к проторговке района 2700 пунктов, - накопленная после 3 дней падения перепроданность и признаки ослабления коррекционных настроений на мировых рынках акций нивелируют влияние инерционного понижательного движения нефтяных котировок. Кроме того, 2700 пунктов является, на взгляд аналитика, важным техническим уровнем - он был поддержкой рынку этим летом, кроме того, это уровень 38.2% от последней волны роста (март-август). По состоянию на 17:00 по московскому времени индекс Мосбиржи подрастает на 0,3% - пока участники российского рынка не очень уверены в развитие отскока на мировых рынках. "Внешняя конъюнктура остается действительно непростой, - подчеркивает Локтюхов. - С одной стороны, ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, в первую очередь в развитых странах, и объявление Франции и Германии о введении в ближайшие дни режимов карантинных ограничений сроком до декабря побуждая инвесторов закладываться на возможное ухудшение экономической ситуации, способствуя частичной фиксации накопленной прибыли на мировых рынках. С другой стороны, сильное падение рынков в последние дни в отсутствие очевидного негатива создает предпосылки для восстановления рынков западных стран. Кроме того, сегодняшняя статистика по США в целом была неплохой. Ночью рынки также ожидает финансовая отчетность лидеров технологической отрасли (Amazon.com, Apple, Facebook, Twitter), обещающая быть неплохой". На этом фоне в "фишках" и ключевых секторах наблюдается разнонаправленная динамика. Уверенно восстанавливаются сильно упавшие накануне ключевые бумаги электроэнергетического сектора ("Русгидро", Интер РАО, "Россети", ФСК), в меньшей степени "завязанные" на внешнюю конъюнктуры, а также лидеры металлургического и горнодобывающего сектора, отыгрывающие, помимо перепроданности, и валютный фактор: рубль сегодня в паре с долларом протестировал сопротивление в районе 79-79.5 руб. Так, в числе наиболее хорошо растущих бумаг отметим акции "РусАла", "Алросы" и ММК, прибавляющие около 1,5%, а также EN+. Из прочих бумаг, демонстрирующих сильную динамику выделим акции АФК "Система" (+3,6%), Сургутнефтегаза (+2,6%) и Qiwi (+2,0%). Финотчетность "Магнита" и Сбербанка, в отсутствие сильных сюрпризов и сложного внешнего фона, не смогла оказать заметной поддержки котировкам их акций. Ключевые же "фишки" финансового и сырьевых секторов отскакивают пока достаточно сдержанно, прибавляя в пределах 0,8%.
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