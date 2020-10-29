Текущий курс рубля является слишком слабым - "Открытие Брокер"

Текущий курс рубля является слишком слабым и оправдывается лишь спекулятивным моментом наличия множества рисков на глобальном рынке, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль следует глобальной тенденции бегства от риска, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. "Чуть более слабый евро объясняется ожиданиями того, что ЕЦБ может объявить о планах по дальнейшему стимулированию. Впрочем, они вряд ли будут более масштабными, чем у ФРС. Естественно, что дополнительное давление на рубль оказывает нефть, - пишет специалист. - В целом текущий курс рубля является слишком слабым и оправдывается лишь спекулятивным моментом наличия множества рисков на глобальном рынке. Поэтому смягчение восприятия этих рисков способно провести резкий разворот в динамике российской валюты".