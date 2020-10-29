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29 октября 2020 года 16:46
Текущий курс рубля является слишком слабым - "Открытие Брокер"
Текущий курс рубля является слишком слабым и оправдывается лишь спекулятивным моментом наличия множества рисков на глобальном рынке, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль следует глобальной тенденции бегства от риска, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. "Чуть более слабый евро объясняется ожиданиями того, что ЕЦБ может объявить о планах по дальнейшему стимулированию. Впрочем, они вряд ли будут более масштабными, чем у ФРС. Естественно, что дополнительное давление на рубль оказывает нефть, - пишет специалист. - В целом текущий курс рубля является слишком слабым и оправдывается лишь спекулятивным моментом наличия множества рисков на глобальном рынке. Поэтому смягчение восприятия этих рисков способно провести резкий разворот в динамике российской валюты".
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29 октября 2020 года 18:38
Корректировка условий соглашения ОПЕК+ может стать драйвером возвращения Brent в ценовой диапазон последних месяцев — $39-43/барр. в условиях устойчивого восстановления спроса в Азии, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". Нефтетрейдеры сообщают о растущем спросе Китая и Индии на рынке... читать дальше
.29 октября 2020 года 15:42
Падение S&P500 в ходе предстоящей сессии в четверг может приостановиться, и индекс будет консолидироваться в диапазоне 3270-3340 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 демонстрирует перехват краткосрочной инициативы "медведями". Нисходящий пробой фигуры "флаг"... читать дальше
.29 октября 2020 года 15:19
Продолжающийся спад настроений на рынке нефти является временным, говорится в комментарии Julius Baer. Возобновление пандемии в Европе пугает финансовые рынки и оказывает давление на цены на активы по всем направлениям, констатирует главный макроэкономист и руководитель направления перспективных... читать дальше
.29 октября 2020 года 14:20
Рост доходности казначейских облигаций США вызван ожиданием большого предложения, а не разворотом тренда - Julius Baer
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.29 октября 2020 года 10:56
Нефтяные котировки в среду упали сразу на 5% на фоне панических настроений на мировых рынках, потенциал дальнейшего их снижения выглядит ограниченным, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова. По его мнению, на краткосрочном горизонте наиболее вероятным выглядит... читать дальше
.29 октября 2020 года 10:33
Цена барреля нефти марки Brent в четверг может пробить отметку $39,7 и вырасти до $40,1 на фоне перебоев с добычей, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Ураган “Зета” достиг Луизианы и две трети добывающих мощностей в Мексиканском заливе временно прекратили работу. Инвесторы... читать дальше
.29 октября 2020 года 10:22
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" среди автопроизводителей отдают предпочтение Toyota (TM_US), которая обладает высокой финансовой устойчивостью и имеет сдержанную экспозицию на европейский рынок, говорится в комментарии инвестбанка. Её акции в четверг растут. читать дальше
.29 октября 2020 года 09:27
Американские фондовые индексы рухнули более чем на 3% по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг. читать дальше
.29 октября 2020 года 09:02
Котировки нефти марки Brent в четверг попытаются вернуться к отметке $40 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Данные Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране за прошлую неделю оказались в целом неплохими, способствуя стабилизации ситуации на рынке нефти. Так, хотя запасы... читать дальше
.28 октября 2020 года 14:37
Котировки энергоносителей не удержали уровень $41 за баррель марки Brent, таким образом, повысился риск снижения фьючерсов в область $39/барр., сообщается в комментарии аналитика BCS Express Михаила Зельцера. По мнению эксперта, на стороне продавцов играют факторы как спроса — эпидемия... читать дальше
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