Общая слабость рынка не позволяет рассчитывать на уверенное повышение акций Сбербанка - "Велес Капитал"

Общая слабость рынка не позволяет рассчитывать на уверенное повышение акций Сбербанка, возможный коррекционный отскок ограничен отметками 208-215 рублей, говорится в комментарии "Велес Капитала".

"Сбербанк в четверг сообщил о росте чистой прибыли группы за 3-й квартал текущего года по МСФО на 73,9% г/г при скачке прибыли на обыкновенную акцию на 63% г/г. Общая слабость рынка, однако, не позволяет рассчитывать на уверенное повышение бумаг эмитента, перспектива даже коррекционного отскока которых на данный момент представляется ограниченной отметками 208-215 руб., - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова. - В остальном обыкновенные акции Сбербанка при пробое 200 руб. рискуют перейти в новый более низкий диапазон торгов с первыми целями снижения 191-195 руб. О возвращении более оптимистичных настроений можно будет говорить при закреплении выше 215 руб."