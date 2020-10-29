"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций "Обуви России" до "покупать" в связи с падением котировок

"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (основная компания группы "Обувь России") с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", была оставлена без изменения и составляет 38 рублей за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "ОР", основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет 53 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 29,3 рубля за штуку.