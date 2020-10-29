Продолжающийся спад настроений на рынке нефти является временным - Julius Baer

Продолжающийся спад настроений на рынке нефти является временным, говорится в комментарии Julius Baer.

Возобновление пандемии в Европе пугает финансовые рынки и оказывает давление на цены на активы по всем направлениям, констатирует главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Норберт Рюкер.

"По сути, различные меры частичной изоляции, принятые в Европе, снизят спрос на нефть, но вряд ли настолько существенно, чтобы нанести ущерб восстановлению рынка нефти. Динамика спроса в Северной Америке и Азии остается положительной и продолжает сокращать запасы. Эта тенденция подтвердилась буквально в среду, когда свежая официальная статистика по рынку нефти США показала дальнейшее снижение запасов нефти в хранилищах внутри страны. Котировки нефти ниже 40 долларов за баррель являются сильным сигналом для сланцевой промышленности США оставаться в "спячке", а для нефтедобывающих стран - поддерживать ограничения поставок на текущих уровнях, - пишет Рюкер. - Разумно предположить, что продолжающийся спад настроений на рынке нефти является временным, не в последнюю очередь потому, что фьючерсные позиции указывают на уже натянутый пессимизм. Ключевые краткосрочные риски включают в себя начало второй волны коронавируса в Северной Америке и менее строгое соблюдение условий соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи, поскольку некоторые нефтедобывающие страны испытывают нехватку доходов".