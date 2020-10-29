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29 октября 2020 года 14:20
Рост доходности казначейских облигаций США вызван ожиданием большого предложения, а не разворотом тренда - Julius Baer
Рост доходности казначейских облигаций США вызван ожиданием большого предложения на следующей неделе, а не разворотом тренда, отмечается в комментарии Julius Baer. По мнению эксперта банка Маркуса Алленшпаха, факты говорят о том, что центральные банки, скорее всего, увеличат поглощение соответствующих требованиям облигаций во времена серьезных экономических затруднений. "Доходность казначейских облигаций США в среду немного выросла, несмотря на существенные потери на фондовом рынке. Доходность по 10-летним и 30-летним облигациям поднялась на 4 базисных пункта от своих внутридневных минимумов. Новостей о заключении в последнюю минуту сделки по бюджету не поступало. Мы полагаем, что рынок облигаций начал готовиться к большому объему предложения на следующей неделе", - отмечает Алленшпах. Так, Федеральная резервная система США вернулась к постоянной программе покупок еще в июле. С тех пор Федеральный резервный банк Нью-Йорка, действуя от имени Совета ФРС США, объявил двухнедельный график аукционов. Например, мы знаем, что ФРС Нью-Йорка купит сегодня облигации сроком от 20 до 30 лет на сумму 1,75 млрд долл. США, завтра приобретет казначейские облигации, защищенные от инфляции (TIPS), на сумму 1,225 млрд долл. США, длинные облигации на сумму 1,75 млрд долл. США в понедельник, облигации со сроком от 4,5 лет до 7 лет на сумму 6,025 млрд долл. США во вторник и так далее. Напротив, Казначейство продает 3-летние, 10-летние и 30-летние облигации на ежемесячных аукционах, очередной из которых состоится на следующей неделе. Эта асинхронность предложения и поглощения бумаг регулярно вызывает колебания на рынке облигаций, подчеркивает эксперт Julius Baer.
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