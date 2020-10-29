Предлагающая инвесторам высокоэффективную бизнес-модель Северсталь остается фаворитом в секторе - "Атон"

Предлагающая инвесторам высокоэффективную бизнес-модель Северсталь остается фаворитом в секторе российских производителей стали, отмечается в аналитическом материале "Атона".

Аналитики "Атона" провели сравнительный анализ компаний российского стального сектора по итогам публикации сильных финансовых результатов за 3К20 и оставили фаворитом Северсталь, предлагающую инвесторам высокоэффективную бизнес-модель с высокой рентабельностью и при этом имеющую дисконт в оценке к своему среднему 5-летнему показателю и основному конкуренту – НЛМК.

""Северсталь" – бесспорный лидер по рентабельности: рентабельность EBITDA в 3К20 составила 35%, - отмечают аналитики инвесткомпании. - "Северсталь" недооценена по мультипликаторам относительно исторических уровней – торгуется по консенсус-мультипликатору EV/EBITDA 2021П с дисконтом 10% к собственному среднему 5-летнему уровню".

Также эксперты "Атона" указывают, что "Северсталь" имеет оптимальную интеграцию – профицитные мощности Северстали по производству железной руды и небольшая интеграция в коксующийся уголь, что является очевидным плюсом для компании.

"Северсталь" лидирует с точки зрения гибкости продаж, что важно, поскольку внутренние цены на г/к сталь в настоящий момент имеют дисконт (тогда как исторически наблюдается премия) из-за низкого сезона и ослабления рубля, подчеркивают эксперты "Атона".