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29 октября 2020 года 13:26
Предлагающая инвесторам высокоэффективную бизнес-модель Северсталь остается фаворитом в секторе - "Атон"
Предлагающая инвесторам высокоэффективную бизнес-модель Северсталь остается фаворитом в секторе российских производителей стали, отмечается в аналитическом материале "Атона". Аналитики "Атона" провели сравнительный анализ компаний российского стального сектора по итогам публикации сильных финансовых результатов за 3К20 и оставили фаворитом Северсталь, предлагающую инвесторам высокоэффективную бизнес-модель с высокой рентабельностью и при этом имеющую дисконт в оценке к своему среднему 5-летнему показателю и основному конкуренту – НЛМК. ""Северсталь" – бесспорный лидер по рентабельности: рентабельность EBITDA в 3К20 составила 35%, - отмечают аналитики инвесткомпании. - "Северсталь" недооценена по мультипликаторам относительно исторических уровней – торгуется по консенсус-мультипликатору EV/EBITDA 2021П с дисконтом 10% к собственному среднему 5-летнему уровню". Также эксперты "Атона" указывают, что "Северсталь" имеет оптимальную интеграцию – профицитные мощности Северстали по производству железной руды и небольшая интеграция в коксующийся уголь, что является очевидным плюсом для компании. "Северсталь" лидирует с точки зрения гибкости продаж, что важно, поскольку внутренние цены на г/к сталь в настоящий момент имеют дисконт (тогда как исторически наблюдается премия) из-за низкого сезона и ослабления рубля, подчеркивают эксперты "Атона".
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Компании упоминаемые в новости: Северсталь
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