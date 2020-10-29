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29 октября 2020 года 12:14
Дивдоходность акций ТГК-1 за 2020г может составить 7,9% - "ВТБ Капитал"
Дивидендная доходность акций ТГК-1 за 2020 год может составить 7,9%, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". ТГК-1 в 3к20 показала замедление роста сегмента гидрогенерации, в котором объемы выработки в 1п20 увеличились на 17,8% г/г (благодаря повышенной водности), при этом объем тепловой генерации за 9м20 сократился на 12,1% г/г против 11,7% г/г в 1п20. Этот фактор наряду со снижением цен на РСВ (вопреки некоторому восстановлению в 3к20 по сравнению с 1п20), а также уменьшение субсидий в 1п20 и перенос субсидий за 2п20 на 2021 г. окажут давление на результаты по МСФО, считают аналитики Владимир Скляр и Анастасия Тихонова. "Вместе с тем в зависимости от суммы списаний в 4к20, которая, как ожидается, сократится год к году (что также ожидает руководство компании), ТГК-1, по нашим расчетам, сможет выплатить по своим бумагам дивиденды, соответствующие доходности 7,9% за весь 2020 год", - указывают специалисты "ВТБ Капитала".
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Компании упоминаемые в новости: ТГК-1
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