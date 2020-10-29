Российские фондовые активы и валюта, вероятно, останутся под давлением до конца текущей недели - "Иволга Капитал"

Российские фондовые активы и валюта, вероятно, останутся под давлением до конца текущей недели, но оно не должно вызвать цепной реакции обвалов по образцу февраля-марта, говорится в комментарии компании "Иволга Капитал".

"Такие биржевые падения, как вчера, к сожалению и как правило, имеют продолжение. Думаю, что пара доллар/рубль, скорее всего, превысит отметку 80. Хотя значительно выше нее уйдет вряд ли. Т.е. мы можем увидеть и 82-85 рублей за доллар. Но в качестве панической реакции, которая все же конечна", - отмечает генеральный директор "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.

Эксперт предположил, что отечественные индексы акций и облигаций тоже еще не нащупали дна. Причем наиболее подверженным дальнейшей коррекции считаю первый эшелон корпоративных облигаций. Акции вряд ли будут падать долго. Для них присуща логика рублевого падения, с быстрым формированием панических настроений, которые и являются классическим разворотным сигналом. Или сигналом остановки коррекции.

Высокодоходный облигационный сегмент тоже может продолжить коррекцию котировок вниз. Но коррекция видится эксперту инвесткомпании ограниченной.

"Если делать общий вывод, то отечественные фондовые активы и валюта и находятся, и, вероятно, останутся под давлением. Само давление вряд ли ослабнет в четверг или в пятницу, но оно не должно вызвать цепной реакции обвалов по образцу февраля-марта. В моем понимании, напряжение сохранится хотя бы на неделю вперед, в предстоящие дни велики шансы получить новую "раздачу" и в акциях, и в облигациях, и в рубле. И все-таки, по крайней мере, на российских рынках ждал бы минимумов, близких к нынешним уровням котировок и не отдаленных по времени", - резюмирует Хохрин.