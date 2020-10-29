Ренессанс Капитал поднял оценку акций Яндекса на 15%, сохранив рекомендацию "держать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $54 до $62 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Наш прогноз скорректированной EBITDA "Яндекса" в 2020 году повышен на 20% с учетом значительного улучшения маржи ряда сегментов бизнеса в третьем квартале. Тем не менее, учитывая более осторожный взгляд на темпы будущего восстановления, мы понижаем наш соответствующий прогноз для 2021 года на 1,7%. Сдвинув также горизонт прогнозирования на год вперед, мы повышаем прогнозную цену акций "Яндекса" до $62 за штуку", - говорится в обзоре.

Между тем рекомендация "держать" для бумаг компании аналитиками была оставлена без изменений на фоне оцениваемого ими коэффициента EV/EBITDA для 2021 года на уровне 26x и прогноза по скорректированной EBITDA "Яндекса" в 2021 году на 8% ниже консенсуса.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $65,91 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $59,1 за штуку.