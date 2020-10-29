Вероятна консолидация рынка ОФЗ в четверг - "ЛОКО-Инвест"

"ЛОКО-Инвест" прогнозирует в четверг консолидацию рынка ОФЗ, сообщается в комментарии.

"Доходности ОФЗ в среду прибавили 8-10 б.п., но продаж как таковых было не так много в отсутствие спроса. Успех аукционов Минфина - 437 млрд руб. и новый рекорд - логичен, ведь в стрессовом сценарии именно флоутеры имеют лучшее соотношение риск-доходность для локальных банков из-за отсутствия процентного риска, если ЦБ придется повышать ставку", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.