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29 октября 2020 года 10:56
Потенциал дальнейшего снижения цен на нефть выглядит ограниченным - "БКС Мир инвестиций"
Нефтяные котировки в среду упали сразу на 5% на фоне панических настроений на мировых рынках, потенциал дальнейшего их снижения выглядит ограниченным, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова. По его мнению, на краткосрочном горизонте наиболее вероятным выглядит сценарий отскока с возвращением выше $40 за баррель. Ключевым драйвером снижения выступает вторая волна COVID-19, из-за которой перспективы повторного локдауна становятся все более осязаемыми. Новые жесткие ограничения, вводимые в ряде стран даже в региональном масштабе, способны оказать серьезное давление на спрос на рынке нефти. Кроме того, чем больше люди находятся в изоляции и избегают транспортных средств, тем больше укрепляется привычка к более низкому количеству перемещений и, соответственно, меньшему потреблению топлива. Велика вероятность, что в ноябрьских отчетах от МЭА и ОПЕК мы вновь увидим понижение прогнозов по спросу на 2021г, полагает Галактионов. "Однако потенциал дальнейшего снижения цен выглядит ограниченным, - считает эксперт инвесткомпании. - В ответ на ухудшающуюся конъюнктуру страны ОПЕК+ могут принять соответствующие меры. О дополнительных сокращениях говорить пока рано, но текущий уровень 7,7 млн б/с с большой вероятностью придется продлить как минимум на I квартал 2021 г. Очередное заседание нефтедобытчиков запланировано на конец ноября, но отдельные сообщения в СМИ могут появляться за две-три недели до мероприятия". По мнению эксперта, с технической точки зрения фьючерсы на Brent оказались возле нижней границы двухмесячного торгового диапазона. Это минимальные уровни с июня 2020 г. На краткосрочном горизонте наиболее вероятным выглядит сценарий отскока с возвращением выше $40 за баррель. О более существенном восстановлении говорить пока рано, поскольку сентимент остается достаточно тревожным, подчеркивает Галактионов. Статистика по запасам нефти от EIA вышла в умеренно негативном ключе. Запасы нефти в США выросли на 4,3 млн баррелей, что примерно совпадает с опубликованными днем ранее данными от API. А вот запасы нефтепродуктов снизились больше прогноза, особенно дистилляты. На протяжении шести недель запасы дистиллятов сокращаются, что указывает на восстановление спроса и благоприятные перспективы. На прошлой неделе дистилляты сократились на 4,5 млн баррелей против ожидаемого сокращения на 2 млн баррелей.
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