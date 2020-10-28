Курс USD/RUB выглядит способным протестировать уровень 80,0 - "Открытие Брокер"

Курс USD/RUB выглядит способным протестировать уровень 80,0, отмечается в аналитическом материале начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина.

Большинство валют развивающихся рынков в среду серьезным образом сдали позиции по отношению к доллару. В течение дня тройку аутсайдеров, попеременно сменяя друг друга заполняли польский злотый, турецкая лира, российский рубль, мексиканское песо и венгерский форинт. Однако худшей валютой с начала текущей недели, а также худшей валютой октября однозначно была турецкая лира, констатирует эксперт "Открытие Брокер".

"Рубль в этих условиях также заметно обесценился в среду по отношению к американскому конкуренту, - отмечает Шульгин. - . Дополнительное давление оказывает падение цен на нефть Brent ниже $40/барр. Декабрьский контракт на североморский сорт, который экспирируется 30 октября, торговался около $39,30/барр. Через 2 дня ближним станет январский фьючерс, который уже сейчас превышает декабрьский по объему. Цена январского контракта Brent сегодня опускалась до $39,60/барр., но все же большую часть дня оставалась вблизи $40/барр.".

Также эксперт отметил, что технически рубль не выглядит перепроданным, что подразумевает возможность атаки в обозримом будущем на фигуру 79,00. Однако мы не предполагаем, что курс надолго задержится на текущих уровнях или выше. Наоборот, текущая турбулентность предлагает привлекательную возможность для входа в среднесрочные длинные позиции в рубле.

"Рубль по-прежнему выглядит фундаментально недооцененным, - подчеркивает Шульгин. - Если взять наиболее негативный сценарий, предполагающий жесткие ограничительные меры для экономик, обусловленные борьбой с новой волной пандемии, то сокращение деловой активности и спроса на импорт, как и весной будет на руку рублю. Такой вариант предполагает замедление инфляции, которое позволяет закладывать в цены снижение ключевой ставки до 4,00% или даже ниже. Это оживляет интерес к ОФЗ иностранных инвесторов даже при победе на выборах Байдена, которому точно будет не до санкций к РФ, к тому же самый драматичный из всех возможных вариант рестрикций мог бы затронуть покупки нового долга, а не уже приобретенные инвесторами ОФЗ".

Однако технически, с учетом недельной вмененной волатильности курса USD/RUB, которая подскочила до 20% и достигла самого высокого значения с начала мая, а также с учетом сокращения ликвидности перед результатом выборов на фоне выжидательной позиции инвесторов, курс USD/RUB выглядит потенциально способным "пощупать" 80,00, уверен Шульгин.