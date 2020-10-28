КОНСЕНСУС: Сбербанк в III квартале нарастил чистую прибыль по МСФО на 45%, до 226,5 млрд рублей

Сбербанк (MOEX: SBER) России в третьем квартале 2020 года заработал 226,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 45% больше результата за аналогичный период 2019 года, свидетельствует консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" аналитиков.

Согласно прогнозу аналитиков, за 9 месяцев 2020 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 513,7 млрд рублей, что на 18,8% меньше показателя за январь-сентябрь 2019 года.

В третьем квартале 2019 года Сбербанк в отчете по МСФО признал убыток от продажи Denizbank в размере 73,3 млрд рублей, это повлияло на чистую прибыль (156,1 млрд рублей). Соответственно, аналитики ожидают существенного роста чистой прибыли по сравнению с третьим кварталом прошлого года, несмотря на пандемию коронавируса в 2020 году.

Чистый процентный доход Сбербанка, согласно консенсус-прогнозу, составил в третьем квартале 405,1 млрд рублей, увеличившись на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидают, что отчисления в резервы у банка сократились на 17% по сравнению со вторым кварталом этого года - до 107,4 млрд рублей.

"Стоимость риска, вероятно, продолжила снижаться на фоне улучшения макрофона и составила 190 базисных пунктов в III квартале 2020 года после 230 б.п. во II квартале и 300 б.п. в I квартале", - отмечают аналитики "БКС" в своем обзоре.

Согласно консенсус-прогнозу, кредитный портфель банка вырос за третий квартал на 7,3% - до 24,513 трлн рублей. Активы за тот же период увеличились на 5,1% - до 33,951 трлн рублей, ожидают аналитики.

"Большинство факторов оказалось позитивными для Сбербанка в III квартале 2020 года: нормализовалась стоимость риска, восстановилась клиентская активность при все еще сильной ЧПМ (чистой процентной марже - ИФ), также банк проводил жесткий контроль над расходами. Мы ожидаем, что рынок умеренно позитивно отреагирует на отчетность", - отмечают аналитики Альфа-банка.

Сбербанк опубликует отчет по МСФО в четверг, 29 октября.

Прогнозы аналитиков финансовых показателей Сбербанка по МСФО за III квартал 2020 года (в млрд рублей):

Инвестбанк: Чистая прибыль Чистый процентный доход

Альфа-банк 232 408

Citi 228,3 398,7

Goldman Sachs 247,1 408

Газпромбанк 218,7 396,2

Атон 231 404

БКС 224,2 405,5

Уралсиб 221,1 407,3

ВТБ Капитал 205,2 399,5

Sova Capital 231 419

Консенсус 226,5 405,1

Результат за прошлый период* 156,1 353,9

Изменение, %* 45 14,5

* Показатели консенсус-прогноза по чистой прибыли и чистому процентному доходу сравниваются с данными за третий квартал 2019 года.