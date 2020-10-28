Индекс Мосбиржи может развить движение к 2600-2650 пунктам - "Открытие Брокер"

Индекс Мосбиржи может развить движение к 2600-2650 пунктам, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Впрочем, не стоит бояться этой ситуации, а лучше использовать её для открытия длинных позиций. Цикличные акции были дешёвыми, а сложившаяся ситуация делает их ещё более привлекательными для формирования долгосрочных портфелей", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Специалист компании обращает внимание, что отечественный рынок акций следует в рамках мировой тенденции, которая характеризуется страхами эпидемии COVID-19 с последующим тотальным карантином. Brent упала ниже $40 за баррель. Дополнительные страхи для российских активов связаны с заявлениями кандидата в президенты США Джо Байдена, что РФ является главной угрозой для США, указывает Кочетков. А сами американские выборы обладают повышенной неопределённостью, что заставляет мировой капитал проявлять осторожность.

Потери более 2% наблюдались сразу в нескольких секторах, констатирует эксперт "Открытие Брокер": транспортном, потребительском, металлов и добычи, телекоммуникаций, электроэнергетике, а также нефти и газа. Худшим был транспортный на фоне возвращения масштабных ограничительных мер в Европе. Химия и нефтехимия и финансы теряли менее 1%.

Объём торгов на основной секции "Московской биржи" достиг 47 млрд рублей к середине среды.