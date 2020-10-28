Вторая половина торговой сессии на отечественном фондовом рынке пройдет с преобладанием продаж - Промсвязьбанк

Вторая половина торговой сессии в среду на отечественном фондовом рынке пройдет с преобладанием продаж под влиянием отката сырьевых товаров и снижения фьючерсов на американский рынок, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Тем не менее, индекс Мосбиржи способен удержаться выше 2700 пунктов. Позитивных факторов, которые могли бы переломить коррекционное снижение рынка, на данный момент нет", - указывает главный аналитик банка Роман Антонов.