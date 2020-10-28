"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group

Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

27 октября менеджмент X5 Retail Group провел день инвестора, на котором представил обновленную 3-х летнюю стратегию и рассказал о планах развития сетей. По оценке компании, отмечает аналитик "Велес Капитала" Артем Михайлин, рынок продуктового ритейла в России увеличится в 2023 г. до 19,6 трлн руб. с 16,7 трлн в этом году. Доля X5 должна составить в 2023 г. 15% и более 20% в 2029 г. против 13% по итогам 9М 2020 г. "Подобная оценка подразумевает достижения продаж в 2,9 трлн руб. в 2023 г., что заметно выше нашей текущей оценки в 2,63 трлн руб." - указывает Михайлин.

Рост выручки в среднесрочной перспективе должен быть не меньше 10% г/г каждый год, рентабельность EBITDA не ниже 7% (IAS 17). В 2021 г. компания планирует открыть сопоставимое с текущим годом число магазинов, сделать фокус на обновление форматов, сохранить уровень рентабельности на уровне 2019-2020 гг. и увеличить дивиденды минимум до 45 млрд руб.

CFO компании отметила, что в текущем году компания превзошла свои прогнозы по выручке и прибыльности, что позволяет рассмотреть повышение дивидендов в абсолюте даже более 50% г/г.

"То есть дивиденды в 2021 г. могут превысить 166 руб. на GDR, и компания планирует повышать общую сумму дивидендов каждый год в среднесрочной перспективе. Текущий год может претендовать на звание одного из наиболее успешных в истории компании и долгосрочные планы выглядят более чем убедительно", - считает специалист "Велес Капитала".