S&P500 в ходе предстоящей сессии может протестировать уровень 3330 пунктов - "Фридом Финанс"

S&P500 в ходе предстоящей сессии будет склонен к снижению и может протестировать уровень 3330 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P500 продолжает подавать признаки перехвата краткосрочной инициативы "медведями", но для подтверждения тенденции необходима более глубокая просадка. Повторное закрытие сессии ниже 50-дневной скользящей средней вместе с уходом индикатора RSI ниже нейтрального уровня создают риск повторного теста нисходящей границы коррекционной фигуры "флаг" в области 3360-3365 пунктов. Нисходящий пробой "флага" приведет к распродаже, поэтому рекомендуем оставаться вдвойне осторожными в текущей ситуации. Следующей поддержкой для индекса широкого рынка выступит уровень 3330 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов.