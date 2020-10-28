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28 октября 2020 года 12:37
BCS Express выделяет среди более устойчивых к внешнему негативу отраслей продуктовый ритейл и строительный сектор
Среди более устойчивых к внешнему негативу отраслей можно выделить акции компаний продуктового ритейла и строительного сектора, в последние дни они уже скорректировались вниз, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Василия Карпунина. Кроме того, фактор высоких темпов распространения коронавируса в мире не должен негативно сказываться на таких историях, как GDR Mail.ru Group, полагает эксперт. "Индекс Мосбиржи обновил минимальные значения за три месяца. При этом наш рынок по-прежнему отстает от динамики других развивающихся площадок, - отмечает Карпунин. - Соотношение РТС и MSCI Emerging Markets сейчас около минимумов за два года. В качестве ближайших ориентиров по индексу Мосбиржи ранее мы выделяли область 2700–2740 п. Ближе к 2700 п. допустимо временное торможение на фоне накопленной перепроданности". Основные распродажи на российском рынке приходятся на топовые голубые фишки, то есть наиболее ликвидные бумаги. Что касается второго эшелона, то он более устойчив к внешнему негативу, указывает Карпунин. С начала года индекс акций компаний средней и малой капитализации вырос на 5,8%, тогда как индекс голубых фишек торгуется в минусе на 13,8%. Опережающая динамика наиболее ликвидных бумаг как на снижении, так и на росте в ближайшей перспективе сохранится. Это обычное явление для периода роста волатильности. Аналитик BCS Express в целом по рынкам пока сохраняет осторожный взгляд. Совокупность факторов способствует выходу из рисковых активов или, как минимум, не увеличению длинных позиций. Отчасти это связано, на взгляд эксперта, с приближением выборов в США и отсутствием сделки о пакете новых стимулирующих мер, полагает Карпунин. "Что касается нашего рынка, то Байден в базовом сценарии также воспринимается в качестве «медвежьего» кандидата. Он поставил Россию на первое место среди главных угроз для США. Инвесторы могут воспринимать это как повышение рисков новых санкций, что отчасти и обеспечивает отставание нашего рынка. Поэтому, в случае победы Трампа на выборах 3 ноября, реакция нашего рынка может быть позитивной. В сложившихся условиях можно занять выжидательную позицию", - отмечает эксперт инвесткомпании. По мнению Карпунина, акции ненефтяных экспортеров могут выглядеть чуть более устойчиво на фоне локальной слабости рубля, но об увеличении длинных позиций можно будет рассуждать на следующей неделе по мере роста волатильности. В случае реализации глубоких просадок из-за политических событий в США их можно пробовать аккуратно выкупать.
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