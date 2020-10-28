Инвесторы на рынке акций РФ в среду будут фиксировать прибыль - Альфа-банк

Инвесторы на российском рынке акций в среду, вероятно, будут фиксировать прибыль, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Инвесторы в среду продолжат выходить из рискованных активов – волатильность находится на максимальных уровнях за последние два месяца на фоне опасений, связанных с крайне быстрыми темпами распространения пандемии в Европе и США и необходимостью ужесточать карантинные меры с целью не допустить коллапса систем здравоохранения, - отмечает аналитик Джон Волш. - На фоне усиления неопределенности в связи с президентскими выборами в США, до которых остается менее недели, инвесторы выходят из активов EM, и, вероятно, многие будут фиксировать прибыль. На фоне снижения цен на нефть и ослабления курса рубля мы ожидаем дальнейшей фиксации прибыли по бумагам российских компаний".