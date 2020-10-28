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28 октября 2020 года 12:00
GDR Globaltrans могут привлечь внимание частных инвесторов из-за щедрых дивидендов - Sberbank CIB
GDR Globaltrans могут привлечь внимание частных инвесторов из-за щедрых дивидендов, говорится в комментарии Sberbank CIB. Выплаты акционерам компании составят 56 руб. на GDR в 2021 году, что соответствует дивидендной доходности 12% годовых. По итогам 2022–2023 годов выплата на бумагу может составить 45 руб., что обеспечит доходность на уровне 10% годовых, отмечают аналитики банка. Московская биржа одобрила листинг GDR Globaltrans. В среду начались торги бумагами эмитента на локальном рынке. Аналитики Sberbank CIB полагают, что помимо технического эффекта от листинга, на локальном рынке акции компании получат поддержку за счёт постепенного восстановления рынка грузоперевозок, а также стабилизации ставок аренды подвижного состава.
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Компании упоминаемые в новости: Globaltrans Inv
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