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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ключевые события для рынка акций РФ в среду - ITI Capital
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28 октября 2020 года 11:03
Ключевые события для рынка акций РФ в среду - ITI Capital
Аналитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в среду, 28 октября. Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут: - "Яндекс" (финансовые результаты по GAAP за 3К20); - "ТГК-1" (операционные результаты за 3К20); - "НОВАТЭК" (финансовые результаты по МСФО за 3К20).
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28 октября 2020 года 14:37
Котировки энергоносителей не удержали уровень $41 за баррель марки Brent, таким образом, повысился риск снижения фьючерсов в область $39/барр., сообщается в комментарии аналитика BCS Express Михаила Зельцера. По мнению эксперта, на стороне продавцов играют факторы как спроса — эпидемия... читать дальше
.28 октября 2020 года 14:02
S&P500 в ходе предстоящей сессии будет склонен к снижению и может протестировать уровень 3330 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 продолжает подавать признаки перехвата краткосрочной инициативы "медведями", но для подтверждения тенденции необходима более... читать дальше
.28 октября 2020 года 13:39
Julius Baer ожидает увеличения налогово-бюджетной поддержки в Европе для решения проблемы возобновившегося замедления экономического роста, говорится в комментарии главного экономиста банка Дэвида Коля. "Сентябрьские данные по кредитам и обзор банковского кредитования ЕЦБ за третий квартал... читать дальше
.28 октября 2020 года 10:48
Котировки Brent в среду, вероятно, снова протестируют поддержку на уровне $40,2/барр. - Sberbank CIB
Котировки нефти марки Brent в среду, вероятно, снова протестируют поддержку на уровне $40,2/барр., а если она не устоит, то отступят до $39,8/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. "Данные Управления энергетической информации США (EIA) могут показать в среду значительный рост... читать дальше
.28 октября 2020 года 10:35
Волатильность на нефтяном рынке может возрасти в связи с приближением экспирации, говорится в комментарии "Алор Брокер". Торговать нефтью в связи с этим нужно очень внимательно, отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов. "Котировки нефти продолжает снижаться и уже близко подошли к... читать дальше
.28 октября 2020 года 10:26
Повода для оптимизма у участников рынка пока нет, отмечается в комментарии BCS Global Markets (BCS GM). "Число новых заражений COVID продолжает расти по всему миру, и риск повторного локдауна становится все более реальным. В США конгрессмены по-прежнему не могут согласовать пакет помощи... читать дальше
.28 октября 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду движутся без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются. читать дальше
.27 октября 2020 года 17:46
Предварительные индексы деловой активности PMI за октябрь показывают, что сектор услуг в Европе продолжает испытывать трудности, поскольку новая волна коронавируса и ужесточение мер изоляции негативно сказываются на активности, говорится в комментарии Julius Baer. В США наблюдается ускорение... читать дальше
.27 октября 2020 года 17:17
Меры по борьбе со второй волной коронавируса в Европе приведут к остановке экономического роста в последнем квартале 2020 года, говорится в комментарии Julius Baer. Возобновившийся всплеск заболеваемости COVID-19 в ряде европейских стран увеличивает вероятность введения дополнительных мер... читать дальше
.27 октября 2020 года 14:21
Угроза нового локдауна провоцирует бегство от риска, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Мировые фондовые площадки во вторник демонстрируют смешанную динамику, - комментирует аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов. - В центре внимания участников торгов перспективы новых... читать дальше
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