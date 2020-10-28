Параметры оферты на выкуп RURAIL 21EUR не очень привлекательны - BCS GM

Параметры оферты на выкуп RURAIL 21EUR не очень привлекательны, учитывая довольно скромную премию ко вторичному рынку, отмечается в комментарии BCS Global Markets (BCS GM).

РЖД выставили оферту на выкуп RURAIL 21EUR. Компания планирует выкупить обращающийся RURAIL 21EUR в объеме до $250 млн по цене 101,8% от номинала. Срок действия оферты истекает 3 ноября.

"Оферта не очень привлекательна, - считает аналитик BCS GM Юрий Голбан. - Выкуп немного улучшит график погашения долга и снизит риски рефинансирования, поскольку объем выкупа соответствует всего 6% краткосрочного долга на 1П20 ($4,2 млрд). Компания также уменьшит процентные расходы, поскольку выпуск был размещен в 2013 г. с щедрым в текущих реалиях купоном – 3,375%. За последние дни RURAIL 21EUR (YTM 0,42%) подешевел до 101,6-101,7% против 101,9-102,0% ранее. Мы считаем условия не очень привлекательными для держателей облигаций, учитывая довольно скромную премию ко вторичному рынку. Кроме того, выпуск предлагает очень привлекательный купон 3,375% в евро и выглядит интересным инструментом для удержания до погашения в мае 2021 г.".