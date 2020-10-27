Raiffeisenbank изменил рейтинги акций Татнефти, Газпром нефти и Сургутнефтегаза после пересмотра

Raiffeisenbank пересмотрел оценку анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Андрея Полищука и Андрея Захарова.

По итогам пересмотра для обыкновенных акций "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) рекомендация (рейтинг) была повышена с "держать" до "покупать". В то же время для акций ПАО "Татнефть" (MOEX: TATN) и "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".

Для акций "Роснефти" (MOEX: ROSN), "ЛУКОЙЛа", "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), а также для привилегированных акций "Сургутнефтегаза", рекомендация "покупать" была подтверждена.

По мнению аналитиков Raiffeisenbank, наиболее устойчивой к ужесточению налогового режима для НДД (налог на добавленный доход - прим. ИФ) и отмены льгот для высоковязкой нефти и выработанных месторождений окажется "Роснефть" благодаря дополнительным вычетам по НДПИ, предоставленным для Ванкорского кластера и Приобского месторождения компании.

Аналитики считают, что "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) пострадает в большей степени по сравнению с "Роснефтью". Однако "ЛУКОЙЛ" сможет частично нивелировать негативный эффект от налоговых изменений за счет запуска нового Каспийского проекта компании (месторождение имени Грайфера), а дивидендная политика, устанавливающая распределение 100% свободного денежного потока (после процентов и лизинга) на дивидендные выплаты, позволит обеспечить двузначную дивидендную доходность за 2022 год.

"Татнефть" и "Газпром нефть" в наибольшей степени пострадают от изменений в налогообложении, в результате которых компании потеряют по 14% EBITDA в 2021 году. При этом рост налоговой нагрузки компаний приведет к снижению дивидендных доходностей ниже двузначных значений в ближайшие 3 года", - говорится в обзоре.

В то же время, по мнению аналитиков банка, без учета валютных депозитов на балансе, акции "Сургутнефтегаза" в данный момент торгуются на уровне компаний-аналогов, в то время как в начале 2020 года они торговались с премией более 10%. При этом существенный объем валютных депозитов на балансе компании до сих пор не учитывается рынком, оставляя значительный потенциал роста котировок в случае появления новостей о возможном использовании данных средств, отмечают экспертов.

Raiffeisenbank также подтвердил рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома". По мнению аналитиков, ожидаемое восстановление газовых котировок, которое уже началось в августе 2020 года, наряду с оптимизацией операционных и капитальных затрат позволит "Газпрому" обеспечить двузначную доходность за 2022 год в размере более 11%. Для акций и расписок "НОВАТЭКа" рекомендация "покупать" также была подтверждена, поскольку аналитики банка видят долгосрочный потенциал роста компании благодаря развитию СПГ-проектов, а также положительно оценивают краткосрочные перспективы роста ее финансовых показателей благодаря увеличению добычи углеводородов на фоне запуска Северо-Русского кластера в конце 2019 года.