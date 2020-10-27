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27 октября 2020 года 18:14
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 76,5-78,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 76,5-78,0 руб./$1 и 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Рубль слабо реагирует на негативные настроения рынков в отличие от других валют emerging markets, - отмечает Тузов. - Факторами поддержки отечественной валюты выступают растущие нефтяные цены, повышенные валютные интервенции со стороны ЦБ РФ и спрос на валютную ликвидность компаний-экспортеров перед выплатой налога на прибыль. Во внешней повестке по-прежнему превалируют пессимистичные настроения на фоне отсутствия новостей о новых стимулирующих мерах для экономики США, а также динамики второй волны пандемии в мире и новых ограничительных мерах, которые вводят страны". Нефтяные цены повышаются на фоне сообщений о приближении к США урагана "Зета", который должен подойти к побережью штата Луизиана в среду, 28 октября. По состоянию на понедельник уже порядка 16% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе было остановлено, Компании BP, Equinor остановили добычу нефти на своих платформах, Chevron и BHP эвакуировали часть персонала. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,67% (40,73 долларов за баррель), фьючерсы WTI на декабрь прибавили 0,8% (38,87 долларов за баррель).
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