Сектор услуг испытывает трудности в Европе и ускоряет рост в США - Julius Baer

Предварительные индексы деловой активности PMI за октябрь показывают, что сектор услуг в Европе продолжает испытывать трудности, поскольку новая волна коронавируса и ужесточение мер изоляции негативно сказываются на активности, говорится в комментарии Julius Baer. В США наблюдается ускорение восстановления, в то время как Япония пытается вернуться на территорию роста.

"Предварительные значения индексов деловой активности PMI в сфере услуг оказались ниже консенсусных ожиданий, так как страны еврозоны все больше переходят на территорию спада. Сфера услуг страдает от новой волны коронавируса в Европе и связанного с этим ужесточения мер изоляции, что добавляет неопределенности в экономические перспективы. Таким образом, дальнейшее восстановление экономики в четвертом квартале остается под вопросом", - отмечает экономист банка Софи Альтерматт.

Снижение активности в сфере услуг контрастировало с дальнейшим ростом производственной активности в еврозоне, во главе с Германией, которая показала сильное ускорение промышленного производства, подчеркивает эксперт. В Великобритании промышленное производство и сфера услуг продолжили расширяться, но более медленными темпами. США продемонстрировали ускорение за счет роста активности в сфере услуг и восстановления производства. Число случаев коронавируса в США не растет так сильно, как в Европе, но тем не менее импульс восстановления может иссякнуть, поскольку поддержка со стороны налогово-бюджетных стимулов сходит на нет. "Политическая напряженность в преддверии выборов затрудняет дальнейшие решительные действия в налогово-бюджетной сфере и, следовательно, ставит под вопрос краткосрочное восстановление в США. Наконец, темпы роста производства в Японии лишь немного ускорились и продолжают оставаться на территории спада. Производственный PMI в настоящее время сокращается 18 месяцев подряд, поскольку Япония впала в рецессию еще до начала коронакризиса и до сих пор не может вернуться к режиму роста", - заключает Альтерматт.