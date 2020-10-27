Альфа-банк поднял рекомендацию для GDR ФосАгро до "выше рынка"

Альфа-банк повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с "на уровне рынка" до "выше рынка", сообщается в обзоре банка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменения и составляет $15 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $14,73 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $11,96 за штуку.