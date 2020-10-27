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27 октября 2020 года 15:14
S&P: доля проблемных кредитов в банках Азербайджана в 2020г может вырасти до 15%
Доля проблемных кредитов в банковской системе Азербайджана по итогам 2020 года может достигнуть 12-15% общего объема кредитов по сравнению примерно с 8% по итогам 2019 года, считают аналитики S&P Global Ratings. "Мы считаем, что военный конфликт с Арменией вокруг Нагорного Карабаха не окажет непосредственного влияния на азербайджанские банки, имеющие рейтинги S&P Global Ratings, хотя эта ситуация обусловила пересмотр прогноза по суверенным рейтингам Азербайджана на "негативный", - говорится в сообщении агентства. Рейтинги от S&P Global Ratings имеют 3 банка Азербайджана: Kapital Bank ("ВВ-"/"стабильный"/"В"), PASHA Bank ("В+"/"стабильный"/"В") и Muganbank ("CCC+"/"негативный"/"C"). "Несмотря на недавно возросшее макроэкономическое давление и увеличившуюся неопределенность, мы считаем, что текущие рейтинги азербайджанских банков еще до недавней эскалации конфликта уже учитывали основные негативные аспекты, а именно: повышенные кредитные риски, а также риски, связанные с цикличностью экономики и относительно агрессивной практикой кредитования, отмечавшейся в прошлом", - отмечает агентство. S&P напоминает, что в 2020 году предприняло ряд рейтинговых действий в отношении азербайджанских банков, поскольку предполагало, что они могут столкнуться с возрастающими рисками, связанными с перспективами роста бизнеса и показателей прибыли. "Эти ожидания, наряду с сохраняющимися внешнеэкономическими рисками, могли бы в конечном итоге оказать давление на запасы капитала азербайджанских банков, а также на их качество активов и стабильность ресурсной базы. Помимо макрофинансовой стабильности, прогноз по суверенным рейтингам Азербайджана обусловлен также такими факторами, как бюджетные показатели и внешний баланс", - считают аналитики агентства. "Мы ожидаем, что сжатие экономики может оказать значительное влияние на банковский сектор, а повышенные потери по кредитам могут отмечаться и далее - в 2021 году. С учетом последствий пандемии COVID-19 наш базовый сценарий предполагает, что сложная экономическая ситуация обусловит ухудшение способности корпоративных и индивидуальных заемщиков, а также предприятий малого и среднего бизнеса обслуживать долговые обязательства. Некоторые банки пострадают сильнее других - в зависимости от объемов кредитования сегментов или отраслей, наиболее подверженных рискам, и способности справляться со стрессовыми ситуациями", - отмечается в сообщении. В 2020 году темпы роста кредитования в Азербайджане замедлились, в то время как расходы на формирование резервов на возможные потери по кредитам в среднем возросли до 4% кредитных портфелей банков (по сравнению со средним показателем в течение 2015-2019 годов в 3,2%). "Это приведет к тому, что некоторые банки смогут продемонстрировать финансовые результаты лишь на уровне безубыточности", - полагает агентство. В S&P продолжают отмечать возможность усиления давления на профили фондирования банков. "В краткосрочной перспективе объем валютной ликвидности в банковской системе страны может сократиться, если резиденты будут все более активно конвертировать свои сбережения в иностранную валюту, а отток депозитов, номинированных в долларах США, ускорится. Насколько мы понимаем, до настоящего времени не отмечалось ни увеличения объема конвертации вкладов резидентов в иностранную валюту, ни фактов изъятия их из банков", - добавляют аналитики агентства.
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