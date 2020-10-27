"ВТБ Капитал" снизил оценку акций Интер РАО на 21%, подтвердив рейтинг "покупать"

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"ВТБ Капитал" понизил прогнозирую стоимость акций ПАО "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) на 21% - до 7,5 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой.

Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Интер РАО" представило стратегию на 2020-2025 годы. Мы проанализировали каждый из рассматриваемых компанией проектов, а также предполагаемую траекторию роста "Интер РАО" на ближайшие 5-10 лет. Выводы обнадеживают: "Интер РАО" закладывает основу для опережающего роста и к 2030 году может показать, по меньшей мере, на 30% более высокий уровень прибыльности, чем предполагает ее существующий базовый сценарий. Вместе с тем, исходя из наших прогнозов, компания может не достичь цели по EBITDA в 210 млрд рублей в 2025 году без приобретения новых активов", - говорится в обзоре.

Как отмечают аналитики, "Интер РАО" запустила множество проектов, которые потребуют инвестиций на сумму 244 млрд рублей до 2025 года и 523 млрд рублей до 2030 года: участие в программе ДПМ-2, строительство энергетической инфраструктуры в Арктике, модернизация парогазовых турбин, переход с угля на газ, собственное производство турбин, внедрение умных счетчиков. К 2029 году эксперты прогнозируют EBITDA "Интер РАО" на уровне 148,4 млрд рублей (против 141,5 млрд рублей в 2019 году), потребление компанией природного газа в объеме 33 млрд кубометров (против 29 млрд кубометров в 2019 году). Помимо этого, они ожидают увеличения выбросов углекислого газа на 7,5% относительно уровня 2019 года, однако в расчете на единицу продукции показатель снизится на 8%. "Интер РАО" будет по-прежнему показывать значительный положительный денежный поток, а дивидендная доходность по ее акциям, если не увеличатся выплаты, будет держаться на отметке около 3%", - подчеркивают аналитики.

"Наши обновленные прогнозы по EBITDA на 64 млрд рублей и 164 млрд рублей ниже установленных руководством "Интер РАО" целевых показателей на 2025 год и 2030 год соответственно. На наш взгляд, это указывает на намерение компании активно приобретать новые активы. К какому сегменту они бы ни относились - генерации, управлению отходами, ИТ или сбыта, - только покупка активов может обеспечить относительно быстрое повышение стоимости "Интер РАО", поскольку для реализации других факторов роста требуется значительное время", - пишут эксперты.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Интер РАО", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 8,08 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость акций этих бумаг составляет порядка 5,32 рубля за штуку.