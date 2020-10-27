Российские инвесторы во вторник предпочтут остаться в защитных активах - Альфа-банк

Российские инвесторы во вторник останутся в защитных активах энергетического и TMT-секторов на фоне волатильности глобальных рынков, говорится в комментарии аналитика Альфа-банка Джона Волша.

"Российский рынок акций вполне закономерно открылся на пессимистической ноте, так как глобальные инвесторы пытаются оценить последствия второй волны Covid на перспективы мирового роста, - отмечает эксперт банка. - Ситуация на рынке в данный момент весьма неустойчива, однако динамика американских и европейских фьючерсов указывает на возвращение к нормальным уровням; пока сложно сказать, повлияет ли это на развивающиеся рынки. Индекс VIX вернулся к отметке выше 30, что указывает на высокий уровень волатильности на рынке".

Эксперт Альфа-банка ожидает, что во вторник российские инвесторы будут оставаться в защитных активах энергетического и TMT-секторов. Спросом, вероятно, будут пользоваться и российские производители стали. Как курс рубля, так и цены на нефть остаются устойчивыми.

Американская инвесткомпания Sands Capital Management продает через процедуру ускоренного букбилдинга около 3,6 млн ГДР Mail.ru Group, что соответствует примерно 1,6% капитала интернетхолдинга c первоначальным ориентиром по цене размещения на уровне $27,25, отмечает Волш.