Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги во вторник в диапазоне 2780-2805 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, закроет торговую сессию во вторник в диапазоне 2780-2805 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Однако аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин отмечает, что потенциал негативной динамики выглядит ограниченным и техническими факторами, и фактором стабильности цен на товарном сегменте.