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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рубль во вторник, скорее всего, останется возле отметки 76,4 руб./$1 - Sberbank CIB
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27 октября 2020 года 11:40

Рубль во вторник, скорее всего, останется возле отметки 76,4 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль устойчив, но в отсутствие сильной поддержки вряд ли будет расти и, скорее всего, останется во вторник возле отметки 76,4 руб./$1, говорится в комментарии Sberbank CIB.

По мнению аналитиков Sberbank CIB, в понедельник внешний негатив помешал рублю вырасти больше, чем до 76 за доллар. Во вторник рубль, скорее всего, останется возле отметки 76,4 за доллар, так как некоторое улучшение внешнего фона после вчерашнего негатива будет компенсировано ослаблением поддержки со стороны экспортёров (период налоговых выплат практически завершен), полагают аналитики банка.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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