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27 октября 2020 года 11:40
Рубль во вторник, скорее всего, останется возле отметки 76,4 руб./$1 - Sberbank CIB
Рубль устойчив, но в отсутствие сильной поддержки вряд ли будет расти и, скорее всего, останется во вторник возле отметки 76,4 руб./$1, говорится в комментарии Sberbank CIB. По мнению аналитиков Sberbank CIB, в понедельник внешний негатив помешал рублю вырасти больше, чем до 76 за доллар. Во вторник рубль, скорее всего, останется возле отметки 76,4 за доллар, так как некоторое улучшение внешнего фона после вчерашнего негатива будет компенсировано ослаблением поддержки со стороны экспортёров (период налоговых выплат практически завершен), полагают аналитики банка.
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27 октября 2020 года 17:46
Предварительные индексы деловой активности PMI за октябрь показывают, что сектор услуг в Европе продолжает испытывать трудности, поскольку новая волна коронавируса и ужесточение мер изоляции негативно сказываются на активности, говорится в комментарии Julius Baer. В США наблюдается ускорение... читать дальше
.27 октября 2020 года 17:17
Меры по борьбе со второй волной коронавируса в Европе приведут к остановке экономического роста в последнем квартале 2020 года, говорится в комментарии Julius Baer. Возобновившийся всплеск заболеваемости COVID-19 в ряде европейских стран увеличивает вероятность введения дополнительных мер... читать дальше
.27 октября 2020 года 14:21
Угроза нового локдауна провоцирует бегство от риска, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Мировые фондовые площадки во вторник демонстрируют смешанную динамику, - комментирует аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов. - В центре внимания участников торгов перспективы новых... читать дальше
.27 октября 2020 года 11:23
Идея дня: отчетность Microsoft и Caterpillar может сбаланисровать чрезмерный негатив предыдущих торгов - "ВТБ Мои Инвестиции"
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" подчеркивают, что во вторник отчетность Microsoft и Caterpillar может сбаланисровать чрезмерный негатив предыдущих торгов, говорится в комментарии инвестбанка. "Утверждение SAP о переносе корпоративными клиентами инвестиций указывает на долгосрочный негативный... читать дальше
.27 октября 2020 года 09:32
Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах во вторник. Цены на нефть поднимаются во вторник. читать дальше
.26 октября 2020 года 19:23
Финансовые рынки рассматривают потенциальную победу демократов как проинфляционный фактор - "ВТБ Капитал"
Финансовые рынки с недавних пор рассматривают потенциальную победу демократов в США как проинфляционный фактор, который будет способствовать дальнейшему росту американского фондового рынка, говорится в аналитическом материале эксперта "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. Большинство авторитетных... читать дальше
.26 октября 2020 года 19:03
Фунт стерлингов не сможет существенно вырасти в результате прорыва в переговорах по Брекзиту - Saxo Bank
Потолок вероятного ралли фунта стерлингов в результате прорыва в переговорах по Брекзиту может оказаться удивительно низким - просто из-за плохой структурной ситуации в Великобритании и экономической разрухи после удара COVID-19, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона... читать дальше
.26 октября 2020 года 18:01
Глобальные рынки остаются под давлением из-за задержки с принятием пакета стимулирующих мер в США и скачка уровня заболеваемости коронавирусом, причем останутся они под давлением до выборов в США, говорится в аналитическом материале ITI Capital. "Шансов на то, что американские законодатели... читать дальше
.26 октября 2020 года 16:05
Котировки нефти марки Brent, с технической точки зрения, обладают перспективами снижения в район $39-40 за баррель, сообщается в комментарии "БКС Мир инвестиций". Статистика по буровой активности в США от Baker Hughes продолжает указывать на рост числа активных буровых установок. Показатель... читать дальше
.26 октября 2020 года 15:39
Нефть марки Brent в ближайшие недели, вероятно, будет торговаться в диапазоне $40-45 за баррель, говорится в комментарии компании "Иволга Капитал". "Нефть уже почти 5 месяцев торгуется в нетипичном для себя диапазонном режиме. С одной стороны, вторая волна пандемии, очевидно, угнетает спрос на... читать дальше
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