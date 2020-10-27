Индекс Мосбиржи во вторник попробует вернуться к отметке 2800 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи во вторник может попытаться отыграть часть потерь и вернуться к отметке 2800 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Однако учитывая повышенную степень неопределенности и ощутимый спад глобального "аппетита" к риску, мы по-прежнему консервативно смотрим на ближайшие перспективы рынка, видя высокий риск возобновления в ближайшие дни снижения индекса Мосбиржи в направлении зоны 2700-2750 пунктов", - предупреждает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.