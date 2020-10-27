Ориентиром на ноябрь, вероятно, выступит верхняя граница диапазона 74,5–72,5 руб./$1 - BCS Express

Потенциал укрепления рубля до сих пор не исчерпан, и ориентиром на ноябрь выступит верхняя граница диапазона 74,5–72,5 руб./$1, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Михаила Зельцера.

"Российский рубль в понедельник в очередной раз обновил месячные максимумы. Однако ухудшение общемирового сентимента не позволило рублю взять планку 76. При этом можно отметить непропорциональное отклонение валютных активов от факторов их курсообразования. Обвал нефтяных котировок и почти 3%-ое падение американских индексов не обеспечило даже процентного восстановления пары USD/RUB от минимумов 76", - отмечает Зельцер.

Ревальвация рубля ожидаемо составила за месяц 5%, указывает эксперт. По его мнению, потенциал укрепления рубля до сих пор не исчерпан, и при нормализации геополитической и внешнерыночной конъюнктуры движение вниз по валютным парам продолжится. В качестве ориентира на ноябрь Зельцер рассматривает уровень верхней границы летнего коридора 74,5–72,5 руб. за доллар США.