Ключевые события для рынка акций РФ во вторник - ITI Capital

Аналитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ во вторник, 27 октября.

Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут "М.Видео", "РУСАЛ" и En+ в связи с публикацией операционных результатов за 3К20 и X5 Retail Group в связи с возможным представлением на Дне инвестора новой стратегии развития компании на 2021–2023 гг.