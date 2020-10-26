BCS GM поднял рекомендацию для акций Polymetal до "покупать" и оценку на 4,5%

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BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) c 22 фунтов стерлингов до 23 фунтов стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".

"Недавно Polymetal обновил свою дивидендную политику. Компания выплатит промежуточные дивиденды в размере 50% от базовой чистой прибыли за первую половину 2020 года при условии, что соотношение "Чистый долг/EBITDA" не превысит 2,5х, и теперь будет иметь право по своему усмотрению увеличить окончательную сумму дивидендов до максимального уровня годовых выплат в 100% от свободного денежного потока, который во втором полугодии обычно оказывается сезонно высоким. Таким образом, дивдоходность за вторую половину 2020 года может составить до 5%, что станет фактором поддержки для котировок акций Polymetal в краткосрочной перспективе", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что в более долгосрочной перспективе у Polymetal запланирована реализация ряда проектов, в том числе АГМК-2, Нежданинское месторождение и, возможно, Ведуга, которые, как ожидается, поддержат темпы роста добычи как минимум до 2025 года. "В результате таких проектов компания может обеспечить рост добычи на 17% по сравнению с уровнем 2019 года и ориентиром на 2020 год - важный фактор долгосрочной поддержки для оценки компании при стабильных ценах на золото", - пишут аналитики.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Polymetal, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 23,44 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 17,6 фунта стерлингов за штуку соответственно.