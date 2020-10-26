BCS GM поднял рекомендацию для акций Polymetal до "покупать" и оценку на 4,5%

BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) c 22 фунтов стерлингов до 23 фунтов стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".