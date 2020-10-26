Альфа-банк повысил рейтинг акций и GDR НОВАТЭКа до "покупать", но снизил оценку на 7%

Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) с 1414 рублей до 1315 рублей и с $216 до $175 за штуку соответственно, сообщается в обзоре банка.

Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "НОВАТЭКа", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет 1313,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Консенсус-прогноз цены GDR этой компании составляет $174,2 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость акций и GDR "НОВАТЭКа" составляет порядка 1052,8 рубля и $139 за штуку соответственно.