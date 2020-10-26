"ВТБ Мои Инвестиции" сохраняет позитивный взгляд на GDR X5 Retail Group и привилегированные акции "Сургутнефтегаза", говорится в аналитическом материале.

"Операционные результаты X5 Retail Group оказались лучше ожиданий рынка и, на наш взгляд, будут транслированы в существенный рост рентабельности г/г (+70 б.п.) благодаря эффекту операционного рычага. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции ритейлера в преддверии Дня Инвестора (27 октября) и обновления среднесрочных таргетов", - отмечают специалисты.

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" показали динамику "хуже рынка" на фоне укрепления рубля, констатируют аналитики. Тем не менее, эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" сохраняют положительный взгляд благодаря ожиданию двузначной дивдоходности (~19% по итогам 2020 года).