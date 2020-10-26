Brent в ближайшие недели, вероятно, будет торговаться в диапазоне $40-45/барр. - "Иволга Капитал"

Нефть марки Brent в ближайшие недели, вероятно, будет торговаться в диапазоне $40-45 за баррель, говорится в комментарии компании "Иволга Капитал".

"Нефть уже почти 5 месяцев торгуется в нетипичном для себя диапазонном режиме. С одной стороны, вторая волна пандемии, очевидно, угнетает спрос на энергоносители. С другой - производители и экспортеры нефти готовы оперативно и согласованно реагировать на возможные падения. Видимо, диапазон $40-45 за баррель для нефти марки Brent - это рамки колебаний еще хотя бы на несколько недель вперед", - отмечает генеральный директор "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.