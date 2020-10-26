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26 октября 2020 года 16:05
Котировки Brent могут снизиться в район $39-40 за баррель - "БКС Мир инвестиций"
Котировки нефти марки Brent, с технической точки зрения, обладают перспективами снижения в район $39-40 за баррель, сообщается в комментарии "БКС Мир инвестиций". Статистика по буровой активности в США от Baker Hughes продолжает указывать на рост числа активных буровых установок. Показатель растет пятую неделю подряд и по итогам минувшей недели составил 211 уст. (+6 уст. за неделю). В Канаде также наблюдался рост на 2 уст. - до 42 активных установок. Число активных газовых установок в США и Канаде в совокупности осталось на прежнем уровне. Являясь индикатором будущей добычи, число активных буровых установок указывает на восстановление сектора и перспективы роста производства, и в условиях слабого спроса это может оказать давление на цены, отмечает эксперт по фондовому рынку Игорь Галактионов. Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) в пятницу вечером сообщила, что снимает форс-мажор с двух экспортных портов и продолжает наращивать добычу. По ее заявлению, в течение двух недель добыча вырастет до 0,8 млн б/с, а в течение четырех недель - до 1 млн б/с. "Это гораздо более высокие темпы восстановления, чем ожидали аналитики. Рост предложения способен оказать давление на нефтяные цены, особенно в свете сохраняющейся угрозы для спроса со стороны пандемии COVID-19", - считает Галактионов. Ежедневный прирост числа заболевших продолжает увеличиваться. Наиболее ярко вторая волна эпидемии наблюдается в США и Европе. Все это оказывает давление на мобильность населения, снижая спрос на жидкое топливо. Перспектива возможного ужесточения точечных карантинных мер создает неопределенность прогнозов и сдерживает активность участников рынка, указывает специалист "БКС Мир инвестиций". Внимание рынка в таких условиях сосредоточено на публичных заявлениях участников сделки ОПЕК+. Соглашение, согласно которому мировые нефтедобытчики сокращают производство нефти в совокупности на 7,7 млн б/с до конца года и на 5,7 млн б/с с января 2021 г., является ключевым балансирующим фактором для рынка, отмечает Галактионов. "При этом ухудшение прогнозов по спросу ставит под сомнение целесообразность смягчения условий сделки с января. Пока участники альянса планов не меняют, но все идет к тому, что им придется продлить действующие условия еще на несколько месяцев. Очередная встреча министерского комитета ОПЕК+ запланирована на 30 ноября", - пишет он.
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