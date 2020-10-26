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26 октября 2020 года 16:25
BCS представил топ-5 акций на текущую неделю
BCS представил топ-5 акций на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который входят акции "Газпрома", Mail.ru Group, "ФосАгро", АФК "Система" и X5 Retail Group. "Мы включаем "Газпром" в список фаворитов в первую очередь потому, что европейский газовый рынок восстанавливается после двух худших кварталов более чем за 15 лет. Цены на газ в Европе демонстрируют типичное сезонное ралли, даже превышая наши ожидания, а значит, результаты за 4К20, скорее всего, будут намного лучше относительно минимумов, зафиксированных во 2К20 и, вероятно, в 3К20, - указывают эксперты BCS. - Мы по-прежнему считаем, что добыча СПГ в США вернется на полную мощность к концу октября, что приведет к дополнительным поставкам на европейский газовый рынок, но на данный момент этому препятствует череда ураганов в мексиканском заливе - нефтегазодобывающем регионе США. "X5 Retail находится в числе фаворитов на фоне роста заболеваемости COVID - количество жертв пандемии продолжает бить новые рекорды в России, и соответствующие ограничения, вероятно, поддержат показатели ритейлеров к концу года. Кроме того, мы ожидаем дополнительных триггеров для X5 в связи с публикацией обновленной стратегии (27 октября) и потенциальным объявлением о повышении дивидендов", - пишут специалисты BCS Global Markets. Также в список фаворитов включен Mail.ru. "Бумага оказалась под давлением после допэмиссии, но уже восстановилась, и мы ждем опережающей динамики с приближением потенциального включения в индексы MSCI (в ноябре). Кроме того, локдауны имеют позитивный эффект на Mail.ru, поскольку приводят к росту активности и потребительских расходов в сегменте игр - потенциальный хедж в условиях усиления опасений относительно роста заболеваемости COVID-19", - указывают в BCS. Аналитики оставляют в топе и бумаги "ФосАгро" в ожидании сильных операционных и финансовых результатов за 3К20. "Предложение правительства по повышению налога на добычу полезных ископаемых в случае одобрения будет реализовано со следующего года. По нашим оценкам, влияние на EBITDA будет ограниченным. Из позитивных факторов стоит выделить рост производства на 8% во 2П20, благоприятную ситуацию на рынке фосфатов из-за достаточно высокого спроса в Индии и Китае и ослабление рубля - все это дает некоторый повод для оптимизма в отношении финансовых результатов за 2П20", - пишут специалисты BCS. Находятся в списке и бумаги "Системы" с очевидным катализатором на горизонте нескольких месяцев в виде IPO онлайн-ритейлера Ozon, в котором эффективная доля холдинга составляет 42%. "В пятницу Ozon подтвердил, что подал заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). WSJ со ссылкой на источники называет потенциальные сроки IPO (конец года/начало 2021 г.) и целевой объем ($3 5 млрд за 100%). Мы повысили целевую цену на 12 месяцев до 27 руб./акцию (на основе оценки в $3,4 млрд за 100% акций Ozon), но хотим отметить, что процесс IPO небыстрый и может занять пару месяцев, однако, вероятно, в ближайшие недели будет поступать более подробная информация о ценах и структуре сделки, что должно поддержать акции", - указывают аналитики BCS.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Система АФК, X5 Retail Group, Mail.ru Group, ФосАгро
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