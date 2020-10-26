Рубль на текущей неделе будет поддержан налоговым периодом - BCS GM

Рубль на текущей неделе будет поддержан налоговым периодом – продажами валюты со стороны экспортеров, однако не исключено, что при этом может заметно вырасти спрос на валюту на внутреннем рынке, говорится в комментарии аналитика BCS Global Markets (BCS GM) Владимира Тихомирова. По мнению эксперта, в преддверии выборов в США отношение инвесторов к рисковым активам может стать более осторожным.

"Существенных движений в курсе рубля мы не ожидаем: по нашей оценке, премия за риск в курсе продолжит составлять 7-10%, а курс останется в коридоре RUB 75-79/$. Мы оставляем неизменным свой прогноз по курсу на конец года в RUB 69.7/$, но вновь при этом отмечаем, что уровень геополитического риска – как в отношении РФ, так вследствие роста нестабильности в мире, – может легко скорректировать эту фундаментальную оценку на 5-10%", - прогнозирует Тихомиров.