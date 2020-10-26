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26 октября 2020 года 15:01
Рубль на текущей неделе будет поддержан налоговым периодом - BCS GM
Рубль на текущей неделе будет поддержан налоговым периодом – продажами валюты со стороны экспортеров, однако не исключено, что при этом может заметно вырасти спрос на валюту на внутреннем рынке, говорится в комментарии аналитика BCS Global Markets (BCS GM) Владимира Тихомирова. По мнению эксперта, в преддверии выборов в США отношение инвесторов к рисковым активам может стать более осторожным. "Существенных движений в курсе рубля мы не ожидаем: по нашей оценке, премия за риск в курсе продолжит составлять 7-10%, а курс останется в коридоре RUB 75-79/$. Мы оставляем неизменным свой прогноз по курсу на конец года в RUB 69.7/$, но вновь при этом отмечаем, что уровень геополитического риска – как в отношении РФ, так вследствие роста нестабильности в мире, – может легко скорректировать эту фундаментальную оценку на 5-10%", - прогнозирует Тихомиров.
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26 октября 2020 года 19:23
Финансовые рынки рассматривают потенциальную победу демократов как проинфляционный фактор - "ВТБ Капитал"
Финансовые рынки с недавних пор рассматривают потенциальную победу демократов в США как проинфляционный фактор, который будет способствовать дальнейшему росту американского фондового рынка, говорится в аналитическом материале эксперта "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. Большинство авторитетных... читать дальше
.26 октября 2020 года 19:03
Фунт стерлингов не сможет существенно вырасти в результате прорыва в переговорах по Брекзиту - Saxo Bank
Потолок вероятного ралли фунта стерлингов в результате прорыва в переговорах по Брекзиту может оказаться удивительно низким - просто из-за плохой структурной ситуации в Великобритании и экономической разрухи после удара COVID-19, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона... читать дальше
.26 октября 2020 года 18:01
Глобальные рынки остаются под давлением из-за задержки с принятием пакета стимулирующих мер в США и скачка уровня заболеваемости коронавирусом, причем останутся они под давлением до выборов в США, говорится в аналитическом материале ITI Capital. "Шансов на то, что американские законодатели... читать дальше
.26 октября 2020 года 16:05
Котировки нефти марки Brent, с технической точки зрения, обладают перспективами снижения в район $39-40 за баррель, сообщается в комментарии "БКС Мир инвестиций". Статистика по буровой активности в США от Baker Hughes продолжает указывать на рост числа активных буровых установок. Показатель... читать дальше
.26 октября 2020 года 15:39
Нефть марки Brent в ближайшие недели, вероятно, будет торговаться в диапазоне $40-45 за баррель, говорится в комментарии компании "Иволга Капитал". "Нефть уже почти 5 месяцев торгуется в нетипичном для себя диапазонном режиме. С одной стороны, вторая волна пандемии, очевидно, угнетает спрос на... читать дальше
.26 октября 2020 года 15:20
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) считают, что до конца 2020 года нефтяные цены останутся в текущем диапазоне $40-45 за баррель, сообщается в обзоре. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ на прошлой неделе ожидаемо не принесло никаких существенных новостей, отмечают... читать дальше
.26 октября 2020 года 13:43
BCS Express представил топ-5 акций США на текущую неделю: Xilinx, Texas Instruments, JPMorgan Chase, Dick’s Sporting Goods и Toll Brothers, говорится в комментарии инвесткомпании. Новичок в топе — Xilinx, крупнейший разработчик и производитель программируемых процессоров. "Прибыль на акцию и... читать дальше
.26 октября 2020 года 12:00
Цены на нефть марки Brent в ближайшие дни рискуют перейти в диапазон $38-40/барр., более оправданный с фундаментальной точки зрения, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Котировки нефти марки Brent в понедельник утром продвинулись в зону $40-41/барр. на фоне ухудшения общерыночной... читать дальше
.26 октября 2020 года 10:54
Цены на нефть в понедельник, возможно, просядут до $40,50 за баррель, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. "Участников рынка продолжают тревожить рост заболеваемости коронавирусом, дополнительное предложение нефти со стороны Ливии и то, что властям США так и не удалось договориться... читать дальше
.26 октября 2020 года 09:31
Фондовые индексы США не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижаются. Цены на нефть снижаются в понедельник. читать дальше
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