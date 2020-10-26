S&P снизило прогноз дефицита текущего счета платежного баланса Азербайджана в 2020г до 4% ВВП

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2020 года на уровне 4% ВВП, а в 2021-2023 годах - среднегодовой профицит на уровне 4,1% ВВП, говорится в сообщении агентства.

S&P в июле прогнозировало дефицит текущего счета платежного баланса республики в 2020 году на уровне 6,3% ВВП.

Согласно обновленным оценкам агентства, профицит платежного баланса Азербайджана в 2021 году составит 2,1% ВВП (июльский прогноз - 0,6% ВВП), в 2022 году - 4% ВВП (5,5% ВВП), в 2023 году - 6,1% ВВП (6,3% ВВП).

При этом S&P оставило без изменений прогноз ВВП страны. В частности, спад ВВП Азербайджана в 2020 году ожидается на уровне 6,9%, рост в 2021 году составит 2,9%, в 2022 году - 5%, в 2023 году - 3%.

При этом номинальный объем ВВП в 2020 году будет равен $40 млрд, в 2021 году - $45 млрд, в 2022 году - $47 млрд и в 2023 году - $50 млрд.

Профицит во внешней торговле Азербайджана в 2020 году по прогнозам агентства составит 7,5% ВВП, в 2021 году - 11,8% ВВП, в 2022 году - 13,4% ВВП, в 2023 году - 15,3% ВВП.

По оценкам S&P в 2020 году инвестиции в экономику Азербайджана достигнут 22,9% ВВП, в 2021 году - 21,6% ВВП, в 2022 году - 20,8% ВВП, в 2023 году - 19,7% ВВП.

S&P ожидает, что средний курс маната по отношению к доллару США на период до 2024 года останется без изменений - 1,7 маната/$1.

Как сообщалось ранее, Минэкономики Азербайджана по итогам 2020 года прогнозирует спад ВВП страны на уровне 2,9-4,3% в зависимости цен на нефть на мировых рынках. В 2019 году рост ВВП республики составил 2,2%.

Власти Азербайджана ожидают дефицита счета текущих операций платежного баланса по итогам 2020 года на уровне $1 млрд 539,6 млн, или 3,7% ВВП.

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2019 году составил $4 млрд 364,9 млн (9,1% ВВП) и по сравнению с 2018 годом сократился на 27,9%.