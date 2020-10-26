.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / S&P снизило прогноз дефицита текущего счета платежного баланса Азербайджана в 2020г до 4% ВВП
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 октября 2020 года 14:35
S&P снизило прогноз дефицита текущего счета платежного баланса Азербайджана в 2020г до 4% ВВП
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2020 года на уровне 4% ВВП, а в 2021-2023 годах - среднегодовой профицит на уровне 4,1% ВВП, говорится в сообщении агентства. S&P в июле прогнозировало дефицит текущего счета платежного баланса республики в 2020 году на уровне 6,3% ВВП. Согласно обновленным оценкам агентства, профицит платежного баланса Азербайджана в 2021 году составит 2,1% ВВП (июльский прогноз - 0,6% ВВП), в 2022 году - 4% ВВП (5,5% ВВП), в 2023 году - 6,1% ВВП (6,3% ВВП). При этом S&P оставило без изменений прогноз ВВП страны. В частности, спад ВВП Азербайджана в 2020 году ожидается на уровне 6,9%, рост в 2021 году составит 2,9%, в 2022 году - 5%, в 2023 году - 3%. При этом номинальный объем ВВП в 2020 году будет равен $40 млрд, в 2021 году - $45 млрд, в 2022 году - $47 млрд и в 2023 году - $50 млрд. Профицит во внешней торговле Азербайджана в 2020 году по прогнозам агентства составит 7,5% ВВП, в 2021 году - 11,8% ВВП, в 2022 году - 13,4% ВВП, в 2023 году - 15,3% ВВП. По оценкам S&P в 2020 году инвестиции в экономику Азербайджана достигнут 22,9% ВВП, в 2021 году - 21,6% ВВП, в 2022 году - 20,8% ВВП, в 2023 году - 19,7% ВВП. S&P ожидает, что средний курс маната по отношению к доллару США на период до 2024 года останется без изменений - 1,7 маната/$1. Как сообщалось ранее, Минэкономики Азербайджана по итогам 2020 года прогнозирует спад ВВП страны на уровне 2,9-4,3% в зависимости цен на нефть на мировых рынках. В 2019 году рост ВВП республики составил 2,2%. Власти Азербайджана ожидают дефицита счета текущих операций платежного баланса по итогам 2020 года на уровне $1 млрд 539,6 млн, или 3,7% ВВП. Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2019 году составил $4 млрд 364,9 млн (9,1% ВВП) и по сравнению с 2018 годом сократился на 27,9%.
.
26 октября 2020 года 19:23
Финансовые рынки рассматривают потенциальную победу демократов как проинфляционный фактор - "ВТБ Капитал"
Финансовые рынки с недавних пор рассматривают потенциальную победу демократов в США как проинфляционный фактор, который будет способствовать дальнейшему росту американского фондового рынка, говорится в аналитическом материале эксперта "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. Большинство авторитетных... читать дальше
.26 октября 2020 года 19:03
Фунт стерлингов не сможет существенно вырасти в результате прорыва в переговорах по Брекзиту - Saxo Bank
Потолок вероятного ралли фунта стерлингов в результате прорыва в переговорах по Брекзиту может оказаться удивительно низким - просто из-за плохой структурной ситуации в Великобритании и экономической разрухи после удара COVID-19, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона... читать дальше
.26 октября 2020 года 18:01
Глобальные рынки остаются под давлением из-за задержки с принятием пакета стимулирующих мер в США и скачка уровня заболеваемости коронавирусом, причем останутся они под давлением до выборов в США, говорится в аналитическом материале ITI Capital. "Шансов на то, что американские законодатели... читать дальше
.26 октября 2020 года 16:05
Котировки нефти марки Brent, с технической точки зрения, обладают перспективами снижения в район $39-40 за баррель, сообщается в комментарии "БКС Мир инвестиций". Статистика по буровой активности в США от Baker Hughes продолжает указывать на рост числа активных буровых установок. Показатель... читать дальше
.26 октября 2020 года 15:39
Нефть марки Brent в ближайшие недели, вероятно, будет торговаться в диапазоне $40-45 за баррель, говорится в комментарии компании "Иволга Капитал". "Нефть уже почти 5 месяцев торгуется в нетипичном для себя диапазонном режиме. С одной стороны, вторая волна пандемии, очевидно, угнетает спрос на... читать дальше
.26 октября 2020 года 15:20
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) считают, что до конца 2020 года нефтяные цены останутся в текущем диапазоне $40-45 за баррель, сообщается в обзоре. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ на прошлой неделе ожидаемо не принесло никаких существенных новостей, отмечают... читать дальше
.26 октября 2020 года 13:43
BCS Express представил топ-5 акций США на текущую неделю: Xilinx, Texas Instruments, JPMorgan Chase, Dick’s Sporting Goods и Toll Brothers, говорится в комментарии инвесткомпании. Новичок в топе — Xilinx, крупнейший разработчик и производитель программируемых процессоров. "Прибыль на акцию и... читать дальше
.26 октября 2020 года 12:00
Цены на нефть марки Brent в ближайшие дни рискуют перейти в диапазон $38-40/барр., более оправданный с фундаментальной точки зрения, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Котировки нефти марки Brent в понедельник утром продвинулись в зону $40-41/барр. на фоне ухудшения общерыночной... читать дальше
.26 октября 2020 года 10:54
Цены на нефть в понедельник, возможно, просядут до $40,50 за баррель, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. "Участников рынка продолжают тревожить рост заболеваемости коронавирусом, дополнительное предложение нефти со стороны Ливии и то, что властям США так и не удалось договориться... читать дальше
.26 октября 2020 года 09:31
Фондовые индексы США не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижаются. Цены на нефть снижаются в понедельник. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.