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26 октября 2020 года 14:47
Неделя президентских выборов в США может стать отличной точкой для входа в рынок акций РФ - BCS GM
Неделя президентских выборов в США может стать отличной точкой для входа в рынок акций РФ, поскольку возможна краткосрочная распродажа российских акций в случае победы Джо Байдена, говорится в комментарии аналитика BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. Россия продолжает отставать от других развивающихся рынков в свете ускорения роста числа зараженных COVID-19, в то время как до президентских выборов в США осталась менее двух недель – Китай и другие азиатские развивающиеся рынки опережают Россию, отмечает эксперт. "Новые локдауны в Европе и потенциально в России вследствие рекордного числа новых случаев заражения COVID-19 нанесут удар по экономике в 4К20, однако масштаб последствий пока не ясен, - полагает Смольянинов. - Согласовать новый пакет стимулов США до президентских выборов, возможно, не удастся, что не способствует улучшению настроений на рынках или повышению цен на сырьевые товары. Мы считаем вполне возможной краткосрочную распродажу на российском рынке в случае победы Джо Байдена, поскольку инвесторы называют Россию одним из наиболее уязвимых мест в этом сценарии, отмечая риски ужесточения системных санкций". По мнению эксперта, из позитивных моментов можно отметить улучшение импульса потоков в целом для развивающихся рынков и в частности для акций: притоки в фонды акций GEM на прошлой неделе составили $0,3 млрд – лучший результат с середины августа. "Сезон корпоративных отчетов за 3К20 пока идет вполне благоприятно и на этой неделе наберет обороты. Хотя мы подтверждаем наш нейтральный взгляд на рынок, мы отмечаем растущие позитивные риски для российского рынка и считаем, что неделя президентских выборов в США может стать отличной точкой для входа", - резюмирует аналитик BCS GM.
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